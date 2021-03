Vereadores fazem cobrança ao prefeito de município de Rosário do Catete









19/03/21 - 09:55:40

Mais uma sessão realizada na Câmara de Rosário, dessa vez de forma mista. Durante os trabalhos, o vereador George Santana (DEM) cobrou do prefeito César Resende, o pagamento do Bolsa PIS, que até o momento não ocorreu. O parlamentar disse que já não sabe mais como cobrar, pois pela primeira vez um prefeito assume com 80% de remanejamento do orçamento, o que possibilita que ele tenha flexibilidade em garantir todos os compromissos financeiros do Município.

O vereador Dunga (PT) reforçou as cobranças do colega parlamentar. Ele sugeriu que a Câmara faça um informativo para divulgar as ações dos vereadores, “já que o prefeito não faz nada e nós precisamos dar explicações à população”.

A presidente do Legislativo, vereadora Amélia Resende, disse que, em breve, irá providenciar o informativo.

O Vereador Tchi da Banda (PDT) externou sua preocupação com a testagem em massa que será realizada na próxima segunda-feira em Rosário. Isso porque só haverá um ponto de apoio, o que poderá causar aglomeração e transmissão do vírus.

POR ASCOM/CMR