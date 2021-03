Educação do Estado abre inscrições para Curso Técnico em Comércio









20/03/21 - 08:47:28

São 120 vagas distribuídas nos Centros de Referência em Educação de Jovens e Adultos Professor Severino Uchoa, Jorge Amado e Professor Marcos Ferreira

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura abre na segunda-feira (22), as inscrições para o Curso Técnico em Comércio na Forma Integrada ao Ejaem – Ejatec. O curso, que faz parte da Nova EJA, terá duração de dois anos, na modalidade semipresencial da EJA, destinada àqueles que desejam concluir este nível de ensino, que já são maiores de 18 anos e que já tenham concluído o Ensino Fundamental. A modalidade será ofertada aos estudantes da Educação de Jovens e Adultos do Ensino Médio e são 120 vagas distribuídas nos Centros de Referência em Educação de Jovens e Adultos (Creja) Professor Severino Uchoa (30 vagas), Jorge Amado (30 vagas) e Professor Marcos Ferreira (60 vagas).

As matrículas irão até o dia 26 de março e o início das aulas está previsto para o dia 29 de março. Os estudantes interessados deverão fazer a matrícula no Portal de matrícula, no endereço eletrônico: matriculaonline.seduc.se.gov.br.

Para as matrículas no Severino Uchoa, o estudante clicará nas abas: ensino médio profissionalizante – Educação de Jovens e Adultos Profissional Técnico em Comércio Integrado 1º etapa – Aracaju – CEEP José Figueiredo Barreto. Para as matrículas no Centro de Referência em EJA Jorge Amado, o estudante fará o mesmo percurso e no final, clicará em CEEP Ulisses Guimarães. Para as matrículas no Centro de Referência em EJA Professor Marcos Ferreira, o processo é o mesmo, e o aluno deverá clicar, no final, em CEEP Maria Fontes de Faria.

O coordenador do Serviço de Educação de Jovens e Adultos (Seja), Ibernon Macena, explica que para todos os casos, a entrega de documentos deverá ser feita no próprio Centro de Referência que o aluno irá estudar.

O Ejatec foi criado através da articulação com o Serviço de Educação Profissional e o Serviço de Educação de Jovens e Adultos, com a colaboração do Itaú Educação e Trabalho, no qual o estudante cursará o ensino médio e ao mesmo tempo o Curso Técnico em Comércio e é uma ótima oportunidade para jovens e adultos darem continuidade a sua formação, visando oferecer a conclusão da educação básica, juntamente com a formação profissional àqueles que não tiveram acesso ao ensino médio na idade regular, ampliando assim as possibilidades de inserção ao mundo do trabalho.

“Os alunos, em sua maioria, já estão no mercado de trabalho ou têm a pressa de entrar, por serem pais e mães de família. Então a gente está capacitando esse público não só para o ensino médio, mas também dando a eles a oportunidade de se formarem como técnicos. Estaremos capacitando esses alunos que já estão no mercado de trabalho, já estão no comércio, para que possam progredir onde trabalhar e ofertar um serviço de qualidade”, disse Ibernon Macena.

