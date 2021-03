Ester Villas Boas é a mais nova imortal da Academia Sergipana de Letras









20/03/21 - 07:29:46

Fundada em 1929, a Academia Sergipana de Letras está prestes a receber a mais nova imortal: Ester Fraga Vilas Boas Carvalho Nascimento.

Professora reconhecida no meio universitário, escritora e pesquisadora, Ester Villas Boas, vai figurar entre as confreiras Ana Maria do Nascimento Fonseca Medina, Clara Leite de Rezende, Jane Alves Nascimento Moreira de Oliveira, Aglaé D’Ávila Fontes, Luzia Maria da Costa Nascimento, Patrícia Verônica Nunes Carvalho Sobral de Souza, Marlene Alves Calumby e Carmelita Pinto Fontes.

“Ingressar na Academia Sergipana de Letras era uma aspiração que nutria desde que comecei a publicar os meus livros. Encontrei ambiente favorável ao ingresso de mais uma mulher na Academia. E, com o reconhecimento recebido pela minha obra, conferido pelos nomes mais importantes das letras e da vida intelectual de Sergipe que tem assento na ASL”, ressalta.

A Docente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Tiradentes, Ester Vilas Boas foi eleita com 32 votos, para cadeira de n. 22, que tem como patrono Martinho Cesar de Silveira Garcez. Foi candidata única para ocupar vaga do acadêmico e ex-governador João Alves Filho, morto em novembro de 2020.

A professora reconhecida no meio universitário, notável escritora e pesquisadora, liderou, na Unit, o processo de implantação de três cursos de Mestrados e três de Doutorados, atuando ainda como Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão.

“Depois que retornei do Doutorado em Educação (PUC/SP), em 2005, a Universidade Tiradentes abriu as portas para que eu pudesse afirmar a minha capacidade de trabalho. Isso elevou a minha autoestima como escritora, como intelectual, permitindo continuar trilhando a opção que fiz quando desenvolvi minha primeira pesquisa em História da Educação”.

A posse da nova imortal Ester Fraga Vilas Boas Carvalho Nascimento, que também é membro da Academia Sergipana de Educação, deve acontecer em abril de 2021, em ambiente virtual.

Assessoria de Imprensa