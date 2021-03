HELENO SILVA LAMENTA A MORTE DE IRMÃO LÁZARO, VITIMA DA COVID-19









20/03/21 - 08:11:27

O ex-deputado federal pastor Heleno Silva, emitiu uma nota na manhã deste sábado (20) lamentando a morte de Irmão Lázaro. vítima da covid-19.

Em sua nota, Heleno Silva diz que viveu grandes momentos de louvores e orações junto com irmão Lázaro. “Hoje o dia amanheceu triste com a notícia da morte do Irmão Lázaro. Perdi um grande amigo e irmão. Foram grandes momentos juntos de louvor e adoração ao nosso bom Deus, que partilhamos com o povo de Sergipe. Mas também fica a certeza que você está com Deus, está em Paz”, disse Heleno.

Heleno concluiu dizendo que “como disse ele em uma de suas canções: “Ainda bem que vou morar no céu”. Agora, suas canções estão mais perto de Deus. Que Deus abençoe e dê força à sua família e amigos. Que o Espírito Santo traga consolo e esperança a todos. Vá em paz meu irmão”.