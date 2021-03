HOMEM MORRE APÓS PERDER O CONTROLE DE MOTOCICLETA EM POÇO VERDE









20/03/21 - 09:29:31

Acidente envolvendo motocicleta faz mais uma vítima fatal no interior do Estado de Sergipe.

As informações são de que o condutor da motocicleta identificado como José Abreu, morador de município de Paripiranga, no estado da Bahia, perdeu o controle da moto no inicio da manhã deste sábado (20), caiu e acabou morrendo no local.

O acidente foi registrado na entrada do Distrito de São José em um local conhecido como curva da morte, em Poço Verde.