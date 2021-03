Outono deve ser de clima chuvoso em todas as regiões de Sergipe









Teve início neste sábado, 20, o outono no Brasil, com a chegada de temperaturas mais amenas e dias mais chuvosos. O outono termina no dia 21 de junho, quando tem início o inverno.

No Hemisfério Sul, onde está localizado o Brasil, o outono é caracterizado pela troca de folhas das árvores sazonais, que começam a se preparar para a chegada do inverno.

O meteorologista do Centro de Meteorologia de Sergipe (CMS), Overland Amaral, explica que outono é uma estação de transição entre verão e inverno e detém características de ambas as estações, com mudanças rápidas nas condições do tempo. “Nota-se uma maior frequência de chuvas total ou superiores a 700 mm no extremo norte, da região Norte e Nordeste, e do Leste e no Nordeste em especial sob Sergipe um período mais chuvoso, a temperatura mínima vai girando em torno de 20 a 22º e máxima varia entre 30 a 32 graus celsius”.

Segundo a meteorologia, a previsão climática para o período é de chuvas mais intensas a partir do mês de maio e segue até o fim do inverno, além disso vão ficar na média dos outros anos.

Alerta Defesa Civil Estadual

Nas próximas 24h, há possibilidade de chuvas moderadas em Aracaju e mais intensas para algumas regiões do estado. Atenção para os moradores de Brejo Grande, Pacatuba, Ilha das Flores, Neópolis, Santa Luzia do Itanhy, São Cristóvão, Barra do Coqueiros, Estância, Indiaroba, Nossa Senhora do Socorro, Santo Amaro das Brotas, Pirambu onde há risco de altos índices pluviométricos.

