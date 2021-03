Parceria entre Samu e Bombeiros amplia atendimentos de urgência e emergência









20/03/21 - 09:01:32

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe), órgão da Secretaria de Estado da Saúde (SES), firmou parceria com o Corpo de Bombeiros (CBMSE) que possibilitará a ampliação dos atendimentos de urgência e emergência, bem como as transferências inter hospitalares, diminuindo o tempo resposta .

A partir deste sábado, 20, o Corpo de Bombeiros disponibilizará um alojamento no Centro de Ensino e Instrução, no bairro Getúlio Vargas, para dar suporte a duas Unidades de Suporte Avançado (USA’s).

A equipe técnica do Samu realizou uma visita para verificar as instalações no Centro onde ficarão as USA’s. “O objetivo do Samu é dar um atendimento mais célere às demandas em geral, inclusive das pessoas acometidas com a Covid-19”, ressaltou Denison Pereira, superintendente do Samu.

De acordo com a assessora técnica da Superintendência do Samu, Cintia Guerra, além do atendimento primário, as unidades estarão a postos para atendimentos de remoção inter-hospitalar. A assessora técnica explica que, embora as USA’s tenham sido pensadas para a atender a demanda Covid, atenderão todo o Estado.

“Hoje temos demandas de remoção sem ser Covid-19, de outras causa. Como o Estado está fazendo o seu papel em criar leitos, é natural que aumente a demanda para o Samu. Além disso, as pessoas estão ficando doentes por outros motivos, os acidentes estão acontecendo, então é uma demanda primária acrescida a questão da Covid-19”, disse.

O comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre José, destacou que a parceria deve durar de três a quatro meses, embora seja muito precoce falar de prazo. “Enquanto precisarem, nós estaremos dando a nossa parcela de contribuição e é isso que nós estamos fazendo para o povo sergipano, cedendo esse espaço para o Samu poder atender as pessoas e obviamente outras futuras parcerias acontecerão para o bem de ambas instituições e para a sociedade”, finalizou o comandante.

Foto: Ascom/CB