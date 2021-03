Polícia Civil prende em flagrante por tráfico de drogas em Itabaiana

Policiais civis da Divisão de Narcóticos (Denarc) de Itabaiana prenderam em flagrante José Renilton Alves dos Santos por tráfico de drogas. A detenção ocorreu no final da tarde dessa quinta-feira, 18, no bairro Rotary Clube, em Itabaiana.

Segundo o delegado Khertton Rafael, foram feitas diligências e o monitoramento do local, possibilitando a constatação do tráfico de drogas em uma esquina da localidade. As investigações verificaram a intensa movimentação de pessoas no ponto que era utilizado para o comércio dos entorpecentes.

A ação policial também conduziu quatro pessoas para esclarecimentos na unidade policial. Os policiais apreenderam algumas trouxas de maconha e pinos de cocaína, além de dinheiro.

O suspeito Renilton foi detido em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à unidade policial. A prisão já foi comunicada ao Poder Judiciário e o investigado já encontra-se à disposição da Justiça.