PRAIAS DE ARACAJU NÃO PODEM SER FREQUENTADAS NESTE FINAL DE SEMANA









20/03/21 - 08:37:06

As praias, praças e parques de Aracaju estarão fechados nestes sábado (20) e domingo (21), assim como atividades não essenciais e especiais.

Além disso, de acordo com o decreto governamental, fica proibida a realização de atividades econômicas na faixa litorânea e orlas, a prática de atividades esportivas individuais e coletivas, a circulação de pessoas, e o estacionamento de veículos.

O toque de recolher começa às 20 horas e se estende até as 5h da manhã do dia seguinte. Participaram da força-tarefa de fiscalização, as Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Procon e Polícia Militar.

As medidas foram anunciadas pela prefeitura e pelo governo do estado, para tentar evitar o colapso na rede hospitalar, pela alta taxa de ocupação de leitos por pacientes com Covid-19.

Veja outras medidas vigentes para este fim de semana em SE

Toque de recolher: a medida vai até o dia 22 de março, das 20h às 5h, com a proibição de circulação de pessoas e de veículos neste horário, exceto em caso de trabalho, emergência médica ou urgência inadiável. Durante o horário do toque de recolher somente poderão funcionar os serviços essenciais à população, além dos serviços de entrega em domicílio de bares, restaurantes e estabelecimentos similares.

Comércio: lojas do comércio em geral, como no Centro de Aracaju, shoppings, galerias, concessionárias e etc, não poderão funcionar durante o fim de semana. Farmácias, supermercados e similares, são considerados essenciais e que poderão funcionar até as 19h. O limite de público é de 50%.

Templos religiosos, academias e salões de beleza: não podem abrir nestes sábado (20) e domingo (21). Na semana, devem funcionar até às 18h, com limite de 30% da capacidade.

Bares e restaurantes: os estabelecimentos não podem abrir ao público durante o fim de semana, mas estão liberados para serviços de entrega e retirada no local.

Eventos, parques e circos: continuam proibidos até o dia 21 de março.

Foto: Divulgação/Marcelle Cristinne/PMA