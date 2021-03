PRESIDENTE DA ADEPOL TEM QUADRO AGRAVADO E É INTERNADO NO SÃO LUCAS









20/03/21 - 07:00:03

O presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Sergipe, Isaque Cangussu, foi internado nesta sexta-feira, 19, no hospital São Lucas após ter o se quadro agravado. Ele está fazendo exames mais detalhados para avaliação, usando oxigênio por meio de catéter nasal, mas seu quadro clínico é considerado estável até o momento.

O delegado foi diagnosticado com Covid-19 na última semana, após apresentar sintomas característicos da doença. Isaque Cangussu afastou-se do trabalho presencial e passou a desempenhar suas funções remotamente, seguindo a recomendação e protocolos das equipes de Vigilância Epidemiológica.

No dia de ontem, quando ocorreu uma carreata da categoria pela vacina para os profissionais de Segurança Pública, o presidente chegou a gravar um vídeo que postou na madrugada de hoje em suas redes sociais. Nele, ele explicou sua ausência no ato e pediu que as pessoas tomassem cuidado e seguissem os protocolos de distanciamento e uso de máscara.

Fonte: Adepol