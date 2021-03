Saúde Bucal: Saúde alerta sobre cuidados com a higiene e alimentação









20/03/21 - 09:12:07

No dia 20 de Março é celebrado o Dia Mundial da Saúde Bucal e a Secretaria de Estado da Saúde (SES) orienta sobre a importância dos cuidados necessários para uma boa saúde oral. A referência técnica estadual de saúde bucal da SES, Ana Paula Vieira, ressalta que a saúde bucal é fundamental para uma vida saudável, não somente pelas questões estéticas, afinal, dentes saudáveis contribuem para uma boa aparência, mas também por estar diretamente relacionada à saúde do corpo inteiro.

“Deve-se ressaltar que educação do paciente é fundamental na prevenção de diversas doenças. Por isso, o uso correto da escova de dente, fio dental diariamente e antissépticos, devem fazer parte da rotina de higiene oral. Da mesma forma que uma boa alimentação”, esclareceu.

A referência técnica estadual de alimentação e nutrição da SES, Ronaldo Cruz, destaca que sendo adulto, criança ou adolescente a alimentação saudável é fundamental do ponto de vista da saúde e precisa estar dialogando constantemente com essas fases e as necessidades. Ronaldo ainda destaca a importância de uma boa alimentação. “É importante ter uma alimentação adequada rica em água, minerais, fibras, frutas e vegetais. Isso evita a formação da placa bacteriana, sendo importante o consumo de uma alimentação rica em minerais como o cálcio e o fósforo que tem importância estratégica na saúde em geral e na saúde bucal”, disse.

Dicas

Para cuidados com a saúde bucal é necessário ter uma rotina adequada de higiene bucal com escovação, uso diário de fio dental e antisséptico; evitar fumo em geral, assim como o uso associado com outras drogas; consultas regulares para prevenção de doenças orais; boa alimentação com baixa ingestão de açúcares; fazer periodicamente o autoexame oral e verificar se há caroços, manchas, ou outras alterações na mucosa; ao primeiro sintoma suspeito, buscar atendimento.

Foto: ASCOM/ SES