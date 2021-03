VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 EM IDOSOS ACIMA DE 74 SEGUE NESTE SÁBADO EM ARACAJU









20/03/21 - 07:52:35

Com a chegada de mais 6,5 mil doses da vacina CoronaVac, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), segue garantindo celeridade na imunização contra covid-19.

A vacinação de idosos acima de 74 anos segue neste sábado (20), das 8h às 17h, em três unidades de saúde e no drive thru do Parque da Sementeira, na capital.

A SMS informa que para se vacinar nas UBS, os idosos devem levar cartão de vacina, documento com foto e cartão SUS (se não possuir cartão SUS, levar comprovante de residência).

Veja os locais de vacinação:

DRIVE THRU (20/03)

Quem pode se vacinar: idosos 74+ e profissionais da saúde

Horário: 8h às 17h

Local: Parque da Sementeira

O que levar: necessário apresentar código de validação impresso ou no celular (levar cartão de vacina)

UNIDADES BÁSICAS (20/03)

Quem pode se vacinar: somente idosos 74 ou mais

Horário: 8h às 16h

Locais: Augusto Franco (Farolândia), UBS Francisco Fonseca (18 do Forte) e UBS Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos)

É preciso levar: cartão de vacina, documento com foto e cartão SUS (se não possuir cartão SUS, levar comprovante de residência)

Foto: Marcelle Cristinne/SM