CRÉDITO A EMPREENDEDORES ESTARÁ DISPONÍVEL A PARTIR DESTA SEGUNDA-FEIRA









21/03/21 - 07:57:03

O Banese acaba de colocar à disposição mais R$ 50 milhões para crédito voltado a bares, restaurantes, pousadas, casas de espetáculos e outros tipos de empreendimentos, especialmente os ligados aos setores gastronômico, cultural, de turismo e de entretenimento.

“Os empréstimos visam dar suporte ao enfrentamento às restrições impostas pela pandemia da Covid-19 e ajudar na manutenção ou geração de empregos”, destaca Helom Oliveira, presidente do Banese.

A medida foi anunciada pelo governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, na terça-feira, 16, e contará com o suporte do Fundo de Aval do Estado (Faes). O esforço faz parte das ações do programa Avança Sergipe, do Poder Executivo estadual.

A linha é destinada a microempresas, empresas de pequeno porte pertencentes aos setores industrial, comercial e de serviços, empresários individuais, profissionais liberais ou autônomos. “Ela estará disponível a partir de segunda-feira, 22, em todas as 63 agências Banese no estado”, explica o diretor de Crédito e Serviços do Banese, Ademário Alves de Jesus.

Os valores a serem disponibilizados são de até R$ 72 mil para pessoas jurídicas e de até R$ 10 mil para pessoas físicas e as taxas de juros partem de 0,5% ao mês. “O prazo de pagamento é de até 60 meses, incluindo a carência de até 12 meses”, complementa o diretor Ademário.

Fonte: Ascom Banese