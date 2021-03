CBM REFORÇOU A FISCALIZAÇÃO DO FECHAMENTO DAS PRAIAS EM ARACAJU









21/03/21 - 05:47:59

Neste final de semana, dias 20 e 21, o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) reforçou em Aracaju as equipes para a fiscalização e cumprimento da Resolução que determinou o fechamento das praias.

“Nosso objetivo foi reforçar o efetivo para garantir o acatamento integral das normas que estabelecem restrições no tocante às praias, visando evitar aglomerações e consequentemente diminuir a propagação da Covid-19”, afirmou a diretora operacional do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Maria Souza.

Segundo a diretora, nessa fiscalização específica, como o Corpo de Bombeiros já atua na área de praias, houve uma atribuição a mais. “Nós estamos orientando as pessoas que não é permitida a circulação nas praias. Também orientamos em caso de comercialização, que essa atividade não está permitida temporariamente. Esse é o momento de ficar em casa. Precisamos da colaboração de toda a sociedade para que o Estado de Sergipe consiga controlar a contaminação”, afirmou a coronel.

Ela alertou ainda sobre as consequências do não cumprimento das orientações. “A princípio, as medidas são educativas, orientativas sobre as ações que estão proibidas. Se as pessoas insistirem nesse comportamento, pode se caracterizar o crime de desobediência e serão adotadas as medidas legais pertinentes”, apontou.

Outros órgãos da Força-Tarefa do Governo do Estado de Combate à Covid também estão envolvidos na fiscalização como Vigilância Sanitária, Defesa Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal de Aracaju.

Fonte: CBMSE