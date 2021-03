Inscrições para o concurso do Banese terminam nesta segunda-feira, dia 22









21/03/21 - 07:51:33

Encerra nesta segunda-feira (22) o prazo para inscrições do concurso público para o provimento de 45 vagas + cadastro de reserva de cargos de nível médio e superior, com rendimentos iniciais de R$ 2.223,60 (nível médio) e R$ 4.361,79 (nível superior), ambos com jornada semanal prevista de 30 horas. As inscrições estarão abertas de 26 de fevereiro a 22 de março, e as provas serão realizadas no dia 2 de maio de 2021.

A íntegra do edital pode ser encontrada no Diário Oficial do Estado de Sergipe (segrase.se.gov.br/diario-oficial), e no portal da entidade organizadora do certame, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe (cebraspe.org.br).

Os empregados do Banese contam com benefícios como vale-alimentação, vale-refeição, auxílio-creche, gratificação semestral (com regras específicas), vale-transporte, participação nos lucros e resultados, além de assistência médica e odontológica.

Todo o processo seletivo será realizado mediante a observação rigorosa dos decretos governamentais em relação ao período de pandemia.

A última seleção promovida pelo banco ocorreu em 2011 com preenchimento de 42 vagas imediatas, além de cadastro de reserva.