Recursos destinados por Gustinho Ribeiro viabilizam pavimentações em Cristinápolis









21/03/21 - 07:29:53

Com recursos destinados pelo deputado federal Gustinho Ribeiro, por meio do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca – DNOCS, diversas ruas do município de Cristinápolis, na região Sul de Sergipe, estão recebendo pavimentação asfáltica.

Um sonho antigo dos moradores das localidades que está sendo transformado em realidade graças ao trabalho do parlamentar no Congresso. “Essa foi mais uma demanda que chegou ao nosso gabinete e que conseguimos viabilizar os recursos”, destacou o deputado.

“Além de mudar completamente o visual da cidade, a pavimentação vai proporcionar mais comodidade e segurança, além da melhoria da mobilidade urbana”, complementou Gustinho.

Da assessoria