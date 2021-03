UBS Josafá Mota, em Socorro, recebe estagiários do curso de Odontologia da Unit









“Essa é uma parceria de um serviço de grande valia para a comunidade, uma parceria entre o público e o privado, com a qual vamos ter a graça de receber os alunos da Unit para prestar o melhor serviço possível às crianças da comunidade do Mutirão”. Foi dessa forma que o Prefeito de Nossa Senhora do Socorro, definiu a parceria entre o poder municipal e a Universidade Tiradentes que vai permitir que 100 alunos do curso de Odontologia façam estágio no primeiro Centro de Estágio Odontológico público municipal do Estado.

“Na lei do SUS consta que é obrigatório o conhecimento e aprendizado, porém muitos têm resistência de receber alunos e aqui em Socorro nós encontramos esse campo aberto”, explicou a coordenadora operacional do curso de Odontologia da Unit, professora Guadalupe Sales.

Ainda de acordo com a coordenadora, o atendimento com ortodontia já foi iniciado. Para o próximo período há previsão de ampliação dos serviços, a exemplo de endodontia (canal) e cirurgia (extrações dentárias) e aumento do número de acadêmicos supervisionados em atuação.

“É gratificante receber essa oportunidade porque é uma via mão dupla, uma oportunidade para nós aplicarmos nossos conhecimentos e o suporte aos pacientes do município”, diz o estudante Mateus Oliveira.

Segundo a coordenadora de Saúde Bucal de Nossa Senhora do Socorro, Heloísa Maria, todos ganham com essa iniciativa. “Ganha o município por ampliar o acesso, o usuário por ter mais possibilidade de fazer os tratamentos e os alunos da Unit pelo estágio em campo”.

Para a acadêmica, Milena Costa com essa somação de esforços será possível aumentar o número de atendimentos. “Desde 2018 a gente vem fazendo esse estágio, atendendo as crianças do município, com instalação de aparelho ortodôntico, prestando um serviço diferenciado. Com o centro de estágio, nós vamos conseguir dobrar esse atendimento, seguindo todos os protocolos de biossegurança, tão importantes nesse momento”, ressalta.

