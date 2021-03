Animais silvestres são resgatados em operações da Adema









65 aves que estavam em tratamento no Cetas foram soltas

A equipe de fiscalização de fauna da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) segue com as ações de resgates em todo território sergipano. Durante este mês, os técnicos do órgão ambiental desencadearam várias operações de liberação de animais silvestres, com o objetivo de devolvê-los aos seus respectivos habitats naturais.

A partir da segunda semana de março, um Guaxinim (Procyon cancrivorus), um Teiú (Salvator merianae), um Gavião (Rupornis magnirostris), uma Jiboia arco-íris (Epicrates cenchria), uma Cobra-cipó (Chironius), três Jiboias (Boa constrictor), duas Iguana (Iguana iguana) e dois Saguis de tufo branco (Callitrix jacchus) foram resgates. Os animais saudáveis foram encaminhados à soltura em área adequada para cada espécie, já os debilitados foram encaminhados para avaliação prévia e tratamento no Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), localizado na zona Norte da capital.

Ao todo foram 12 espécies resgatadas, por meio da solicitações vindas de habitantes de vários municípios, os técnicos realizaram a soltura, além desses 65 aves foram liberadas na natureza no último sábado (20).

A Adema é atuante em atividades que foquem no desenvolvimento do meio ambiente e no zelo dos seres vivos. Destacam-se também em Sergipe operações ligadas à apreensão, em casos de atividades criminosas e entrega voluntária por parte do cidadão sergipano. De acordo com o diretor-presidente da Adema, Gilvan Dias, os bichos foram localizados em diversos municípios do Estado, como Japaratuba, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e em diversos bairros da capital sergipana.

“Os primatas da espécie Sagui de tufo branco foram encontrados próximo ao Oceanário de Aracaju, ambos estiveram sob os cuidados de especialistas no Cetas para avaliação prévia, uma vez que, foram localizados em estado debilitado. Os demais bichos estavam saudáveis e foram encaminhados para soltura de área adequada para cada animal”, disse.

Soltura

Na manhã do último sábado, (20), a equipe de técnicos responsáveis pelo resgate de vários animais realizaram uma ação de soltura de 65 aves , dentre elas: frango d’água, rolinha fogo-apagou e passeriformes como azulão, cardeal, canário-da-terra, pássaro preto entre outros.

Segundo informações da Adema, as aves encontravam em tratamento no Cetas, visto que uma era de uma resgaste e as demais foram de apreensões realizadas pelo Pelotão Ambiental da Polícia Militar de Sergipe. Todos os animais foram identificados e avaliados, com exceção do papagaio-verdadeiro, todos apresentavam características de recém-capturados e estavam aptos à soltura.

No encontro de qualquer espécie de animal silvestre, a Adema informa que é necessário acionar a equipe especializada para fazer o resgate ou entrega voluntária, pelo telefone (79) 99191-5535.

