Avosos recebe doações pelas plataformas online do RioMar Aracaju e Shopping Jardins

22/03/21 - 13:28:47

Durante o mês dedicado à mulher, o RioMar Aracaju e o Shopping Jardins promovem campanha solidária em benefício da Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe (Avosos). Para contribuir com os trabalhos da instituição que acolhe e apoia crianças e adolescentes com câncer, basta acessar os canais de compras online dos empreendimentos e efetuar a doação.

Como ajudar?

Em www.riomararacajuonline.com.br e www.shoppingjardinsonline.com.br ou nos aplicativos RioMar Aracaju Online e Shopping Jardins Online (Android e iOS), é só acessar a aba ‘Loja Solidária’ e escolher uma das sacolas com valores a partir de R$ 5. O processo funciona como uma compra normal. Basta incluir o item em sua sacola, finalizar a compra com o cartão de crédito e o valor doado será destinado integralmente à Avosos.

33 anos a serviço da oncologia

A Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe (Avosos) é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que atua há 33 anos com a missão de assistir às crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas crônicas de Sergipe, bem como dos Estados circunvizinhos (Alagoas e Bahia), criando e articulando soluções em uma rede de ações, visando contribuir de forma integral para a melhoria do tratamento e da qualidade de vida desses pacientes.

Formada pela Casa Tia Ruth de Apoio à Criança e ao Adolescente com Câncer e pelo Centro de Oncologia Dr. José Geraldo Dantas Bezerra, a Avosos se constitui como uma grande família formada por funcionários e mais de 140 voluntários que se revezam diariamente na Casa Tia Ruth de Apoio e no Setor de Oncologia do HUSE.

Mais informações sobre a instituição estão disponíveis em www.avosos.org.br.

Da assessoria

Foto: Divulgação