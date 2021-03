Belivaldo amplia toque de recolher e prorroga decreto com medidas restritivas no estado









22/03/21 - 18:52:33

O governador Belivaldo Chagas (PSD) anunciou no início da noite desta segunda-feira (22) a prorrogação das medidas restritivas anunciadas no dia 16 de março.

Belivaldo afirmou que as aulas da rede pública e particular de ensino, permanecem com retorno marcado para a partir do dia 5 de abril, como havia sido estabelecido non último decreto.

Além disso, a restrição para a quantidade de pessoas em estabelecimentos de serviço não essencial, como restaurantes, salões de beleza e templos religiosos, permanece sendo de 30%, como também já havia sido estabelecido no último decreto.

De acordo com o governador a única alteração, em relação ao decreto anterior, é a antecipação do toque de recolher nesta sexta (26), sábado (27) e domingo (28), que passa a ser às 18h, ou seja, o comércio essencial passa a fechar às 17h nesses dias.

“Ja dá pra perceber que o toque de recolher, os pacientes de trauma já houve uma redução. A redução de acidentes principalmente com os de moto foi grande. Se há redução de acidente, há redução de pessoas circulando”, disse Belivaldo.

As medidas vão valer até a próxima quarta-feira (31), quando haverá uma nova reunião para analisar o panorama da Covid-19 no estado e também definir a volta das aulas na rede pública estadual de forma presencial.