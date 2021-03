Boca Rosa dança funk com noivo Fred: ‘E eu achando que casar era mó chato’. Bianca Andrade está gravida, aguardando o nascimento do primeiro filho do casal









22/03/21 - 21:16:35

A influencer Bianca Andrade exibiu seus passos de dança em vídeo publicado ao lado do noivo Fred, do canal Desimpedidos. Em publicação no Instagram, a dupla dança funk, mostrando disposição.

“E eu achando que casar era mó chato”, escreveu ela, também conhecida como Boca Rosa. “Também achava [chato] e errei feio”, comentou Fred, que é conhecido por comentar futebol nas redes sociais de maneira descontraída.

Atualmente, o casal aguarda o nascimento de seu primeiro filho, Cris, que teve Chá Revelação no Estádio do Maracanã.

A gravidez parece não ter atrapalhado nem um pouco a coreografia da empresária, que dançou ao som de “Funk do Açaí”, de Vanessa Esplendorosa, com muita alegria.

Fonte/Foto: globo.com