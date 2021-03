Eles negam, mas só discutem política









22/03/21

Por Adiberto de Souza *

Embora digam que o momento não permite discutir política e que a pandemia impede tratar sobre as próximas eleições, os políticos falam de política o tempo todo. Outro dia, o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) afirmou que “2022 tem que ficar pra 2022”, pois o momento exige que todos lutem contra a covid-19. Ao contrário do que pregou o parlamentar, imagens postadas nas redes sociais mostram o distinto em reuniões discutindo exatamente sobre política. Neste final de semana, o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), afirmou não existir clima para discutir agora sobre o pleito de 2022: “Falar de eleição é ignorar o sofrimento do povo”, discursou. No mesmo dia, porém, Valmir alertou aliados e adversários que, segundo disse, andam comentando sobre uma possível candidatura dele ao governo de Sergipe: “Mesmo que eu discorde, respeito o que cada um fala, mas é importante deixar claro que quem fala por mim sou eu”. E assim, de disse me disse, os políticos vão discutindo sobre as eleições de 2022, embora jurem de pés juntos que só têm olhos para a pandemia. Misericórdia!

Bola cheia

O ex-deputado federal André Moura (PSC) é um ótimo nome para disputar uma cadeira no Senado, em 2022. Quem pensa assim é a senadora Maria do Carmo Alves (DEM), que já anunciou o desejo de não disputar a reeleição. Entrevistada pelo site Ajunews, a demista fez rasgados elogios a André, que viu ingressar na política ainda muito jovem, coordenando as campanhas do pai, ex-deputado estadual Reinaldo Moura (PSC). Os elogios de dona Maria, porém, não significam que ela apoiará André para o Senado. Indagada se já tem candidato à sua sucessão, a experiente política tergiversou: “Vai depender dos nomes que forem apresentados”. Ah, bom!

Dia de posse

O professor Valter Joviniano de Santana Filho será empossado, hoje, como reitor da Universidade Federal de Sergipe para um mandato de quatro anos. A solenidade de posse está marcada para às 11h, na sede do Ministério da Educação, em Brasília. Valter de Santana retornará a Aracaju amanhã, devendo a transmissão do cargo acontecer na próxima quarta-feira. “Será um ato simples, porque não há motivos para festa, diante de tudo o que está acontecendo, e também para evitar aglomeração”, explica o novo reitor. Então, tá!

Mundo cão

Pesquisa mostra que 65% das gestantes condenadas poderiam cumprir prisão domiciliar, por ter cometido crimes de menor poder ofensivo, como porte de drogas e pequenos furtos. Realizado pela Fiocruz, o estudo indica que 40% das presas gestantes têm mais de quatro filhos, a maioria não desejava a gravidez, 5% tentaram fazer aborto e 50% tiveram depressão pós-parto. Pior, somente 3% tiveram acompanhamento durante o parto, enquanto 40% não receberam nenhuma visita durante a gravidez. Danôsse!

Medo dos botões

“Há quem não converse com seus próprios botões, por saber que só vai tomar reprimenda. Não a reprimenda de um único botão a falar pelos demais, porém a reprimenda de cada um deles a fazer questão de ser mais duro que o outro”. Do sergipano Carlos Ayres de Britto, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal. Aff Maria!

Novos leitos de UTI

O governador Belivaldo Chagas (PSD) informou que em menos de 15 dias, Sergipe conseguiu abrir 48 novos leitos públicos de UTI exclusivos para a Covid-19. Com estes, o estado chega a um total de 220 leitos. Chagas aproveitou para pedir aos sergipanos a continuarem seguindo as medidas restritivas necessárias para conter a pandemia. “Com o governo do estado ampliando a capacidade de atendimento, o povo fazendo a sua parte e a chegada de mais vacinas, vamos conseguir superar este momento”, afirma. Deus te ouça!

Abaixo o preconceito

A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. Esta informação foi divulgada pelo senador Rogério Carvalho (PT) visando lembrar o Dia Internacional de Luta pela eliminação da discriminação racial, comemorado ontem. Com base em dados do IBGE, o petista lembrou que, apesar da maioria do país ser composto por pretos e pardos, os negros ganham 42,5% menos e ocupam apenas 30% dos cargos de chefia. Home vôte!

Malas prontas

Veja o que publicou no Jornal da Cidade a amiga Thaís Bezerra: “Muitos deputados estaduais já estão de malas prontas para trocar de endereço partidário. Essa turma de insatisfeitos aguarda março do próximo ano para mudar de legenda. É que a legislação eleitoral prevê a chamada “janela partidária” seis meses antes das eleições de 2022. Entre os contrariados com seus partidos estão os deputados Garibalde Mendonça e Zezinho Guimarães – ambos do MDB – Gilmar Carvalho (PSC), Capitão Samuel (PSL) e Francisco Gualberto (PT)”. Segundo Thaís, o ex-governador Jackson Barreto também só deixará o MDB em 2022. Marminino!

Morte lamentada

A seccional sergipana da OAB lamentou a morte prematura do policial penal Deyvicson Santos Hipólito. Ele foi morto a tiros por um detento da Penitenciária de São Cristóvão. O criminoso conseguiu tomar a arma do agente e o assassinou, para ser morto em seguida pelos colegas da vítima. Em nota, a OAB reafirma o inestimável valor da vida humana, e estende “votos de pesar e solidariedade aos familiares e colegas do bravo e jovem trabalhador da segurança pública”. Crendeuspai!

Sessão por Alencarzinho

A Academia Sergipana de Letra promove, hoje, uma sessão especial em homenagem póstuma ao imortal Clodoaldo de Alencar Filho, falecido no último dia 13, aos 88 anos de idade. Agendado para às 15h, o evento virtual terá como palestrante o também acadêmico Jorge Carvalho do Nascimento e será transmitido pelo Youtube. Alencarzinho, como era conhecido o homenageado, ingressou na ASL no dia 6 de fevereiro de 1981, ocupando a cadeira de nº 8, que tem como patrono Felisbello Firmo de Oliveira Freire. Prestigie a sessão virtual da ASL!

Chove chuva

Desde as primeiras horas de hoje que chove em boa tarde de Sergipe. Então, como bem canta Jorge Ben Jor, “chove chuva/ chove sem parar”, principalmente no sertão sergipano, onde o homem do campo reza para as chuvas continuarem visando permitir o plantio da lavoura e garantir uma boa safra de grãos. Oremos!

* É editor do Portal Destaquenotícias