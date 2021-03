Especialista explica a importância do uso de máscara mesmo após vacina contra Covid-19









22/03/21 - 09:58:34

A pandemia da Covid-19 tem feito milhares de vítimas em todo o mundo. Uma doença respiratória aguda, causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, surgida em 2019 na China, e desde 11 de março de 2020 declarada como uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Para viver essa nova realidade, todo o mundo precisou mudar e se habituar a novas práticas sanitárias e de cuidado com a saúde, entre esses cuidados para a prevenção está o uso de máscaras, a higienização das mãos com água e sabão, álcool 70% e principalmente o isolamento social.

Após muitas pesquisas e produções dos cientistas em diversos países, as vacinas começaram a ser produzidas e já são uma realidade em diversos lugares. No Brasil, começaram a ser aplicadas em toda a população, respeitando as faixas etárias e prioridades, desde janeiro de 2021. Mas os especialistas alertam que é importante não descuidar dos protocolos de segurança, mesmo com as vacinas. A diretora nacional de Infectologia do Sistema Hapvida, Silvia Fonseca, explica a importância do uso da máscara mesmo para os vacinados.

“Uma pessoa infectada nem sempre sabe que está infectada, então no nariz, garganta e boca dela, podem ter gotinhas infecciosas, porque ela fala, tosse, espirra e canta. Essas gotinhas a menos de um metro podem cair no olho, no nariz e na boca, ou então cair em uma superfície e a pessoa põe a mão naquela superfície, e ela coça o olho, coça o nariz ou come alguma coisa, aí ela se contamina. Por isso é importante entender, que precisamos usar a máscara e cobrir o nariz e a boca”, completa.

Então, é necessário respeitar o tempo do efeito da vacina, que não é imediata, manter o isolamento social e o uso da máscara, para que com o tempo o corpo possa produzir os anticorpos necessários para combater o vírus.

Fonte e foto assessoraria