FÁBIO LUTA PARA QUE POLICIAIS E RODOVIÁRIOS TENHAM VACINAÇÃO ANTECIPADA









22/03/21 - 16:40:15

O deputado federal Fábio Henrique (PDT/SE) apresentou requerimento para que o Ministério da Saúde autorize que os estados e municípios iniciem imediatamente a vacinação dos profissionais das forças de segurança e salvamento, e dos profissionais do transporte coletivo. O requerimento reconhece que esses profissionais que já estão incluídos no Plano Nacional de Imunização, mas para serem vacinados existe uma série de categorias que serão primeiros.

O requerimento já foi encaminhado à presidência da Câmara Federal e o deputado Fábio Henrique deverá ter um encontro com o Ministro da Saúde nos próximos dias. “Como existem poucas vacinas, entendo que é preciso cumprir o cronograma; mas não é justo que policiais, que não paralisam as atividades por conta do lockdow e nem no toque de recolher, tenham que esperar tanto. Quem faz cumprir os decretos são os policiais, que trabalham em escalas de 24 horas, e não é aceitável que eles não sejam vacinados logo”, afirmou Fábio Henrique.

O deputado sergipano também defendeu que os motoristas, cobradores e fiscais de ônibus são as pessoas mais expostas. Eles são trabalhadores essenciais, e foram colocados para o final da fila”, destacou. Fábio Henrique enfatiza também que os profissionais da segurança e os rodoviários são essenciais e que não têm como cumprir medidas de distanciamento e nem de isolamento social, estão constantemente expostos as vetores de contaminação, e estão relegados a uma posição de baixa prioridade.