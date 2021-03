PIPEIROS FAZEM MANIFESTAÇÃO E COBRAM EM CARIRA PAGAMENTOS ATRASADOS









22/03/21 - 16:01:51

Donos de caminhões-pipa promoveram uma manifestação em Carira, nesta segunda-feira (22), contra a demora do governo federal em pagar pelos serviços prestados por eles. Também condenaram a suspensão da Operação Carro-Pipa, que deixou desabastecidas 37 mil pessoas no semiárido de Sergipe. Eles escolheram Carira para protestar por conta do posto da Polícia Rodoviária Federal e por ser o município cortado pela Br-235.

Manifestação contou com cerca de 20 caminhões-pipa

A operação, que é coordenada pelo Exército, foi suspensa, há um mês, porque o Ministério do Desenvolvimento Regional deixou de repassar os recursos para pagar aos donos dos caminhões-pipa. A alegação do governo federal é a demora do Congresso em aprovar a Lei Orçamentária deste ano. Em Sergipe, são 58 pipeiros afetados pela demora do pagamento, que não existe previsão para ocorrer.

Segundo o vereador de Carira, Josymario de Carlito do Foto (Cidadania), a manifestação foi justa: “Essa categoria é muito importante para a região, principalmente em municípios como o nosso, que sofre com as constantes faltas da água tratada fornecida pela Deso. Ademais, eles são pais de família que estão sem receber pelos serviços prestados, não sabem quando a Operação será retomada e não podem trabalhar para outras pessoas porque têm um contrato de exclusividade”, afirma o parlamentar.

Pauta de reivindicação

Entre outras coisas, os pipeiros estão cobrando ao governo federal o pagamento dos meses trabalhados, melhoramento do sistema de controle das viagens feitas pelos caminhões, reajuste do preço do quilômetro rodado, autorização para substituir o motorista, em caso de problemas de saúde, e fiscalização presencial do volume de água transportado. Também protestaram contra os constantes reajustes no preço do óleo diesel. O vereador Josymario elogiou o fato de a manifestação ter sido ordeira e contado com o apoio da população.

Por Destaquenotícias