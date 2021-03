Prefeitura inicia ano letivo da rede municipal de ensino com aulas remotas









22/03/21 - 14:15:09

A Prefeitura de Aracaju deu início nesta segunda-feira, 22, ao ano letivo de 2021 nas 74 escolas que compõem a rede municipal de ensino da capital. No total, cerca de 28 mil estudantes da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) iniciaram as aulas de forma remota, em conformidade com o decreto municipal n° 6.400, que proíbe aulas presenciais até o dia 4 de abril.

Mesmo com um início de ano letivo diferente dos demais, as escolas iniciam o período buscando criar vínculos com os estudantes e também com as famílias. Na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Bebé Tiúba, localizada no bairro Luzia, a equipe diretiva aproveitou o primeiro dia de aulas para realizar a distribuição dos livros didáticos.

“Criamos os grupos de WhatsApp de cada turma, inserimos os professores, começamos a conversar com os pais e esta semana será para a criação de vínculos. No ano passado, ainda tivemos 12 dias de aulas presenciais, mas neste ano não temos, os professores e os alunos ainda não se conhecem, por isso este primeiro momento é importante, mesmo virtual. Aproveitamos o primeiro dia de aula para entrega dos livros didáticos e na medida em que os professores forem elaborando o material impresso, vamos convocando os pais para retirarem na escola”, explica a diretora da Emef Bebé Tiúba, Auridete Santana.

Na Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Joaquim Cardoso de Araújo, no bairro América, a equipe diretiva fez os primeiros contatos com os pais já na última sexta-feira (19). “Começamos na sexta com a entrega de kits, contendo materiais escolares e também as primeiras atividades para começar a criação de vínculos com os alunos e com as famílias. Hoje, cada professora está apresentando as regras e conhecendo a turminha de forma remota, pelo WhatsApp”, conta a diretora da Emei, Cristiane Costa.

O técnico eletromecânico João Marcos Barroso tem uma filha que, há três anos, é aluna da rede municipal de ensino. Ele aprovou o início das aulas, mesmo que de forma remota. “A minha filha gosta muito de brincar com os colegas, gosta do convívio na escola, mas ela conseguiu se adaptar ao ensino remoto. Foi tudo bem organizado, bem passado para os alunos, por isso não foi difícil a adaptação. Estamos torcendo para que possamos voltar ao normal o quanto antes, mesmo com uso de máscara, de álcool em gel e todos os outros métodos que estão sendo propostos”, afirma João Marcos.

Além das atividades remotas desenvolvidas por cada unidade de ensino, também continua no ar o portal A Escola vai até você (http://educacao.aracaju.se.gov.br/escolavaiatevoce/), com conteúdos de todas as modalidades de ensino disponíveis a qualquer hora; e também segue sendo exibida a programação de aulas na TV Câmara, através da parceria com o Governo do Estado.

“As aulas acontecem à distância e a maioria das escolas adota o WhatsApp como forma de comunicação e de envio e recebimento de atividades. No entanto, já disponibilizamos quatro setores da Semed [Secretaria Municipal da Educação] para que os diretores possam fazer a impressão do material que será distribuído impresso. Estamos seguindo o calendário organizado pela Secretaria e, mais uma vez, este será um ano de desafios a serem enfrentados e estamos trabalhando para minimizar o máximo possível o prejuízo causado pela pandemia aos nossos estudantes”, garante a secretária municipal da Educação, Maria Cecília Leite.

