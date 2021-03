Quatro UBSs são exclusivas para pacientes com sintomas de síndromes gripais









22/03/21 - 13:09:17

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), mantém, desde o início da pandemia, Unidades Básicas de Saúde (UBSs), em diferentes regiões da capital, para atendimento exclusivo a cidadãos com sintomas de síndromes gripais. Atualmente, quatro UBSs seguem funcionando desta forma, com horário estendido, de domingo a domingo, das 7h às 20h.

As quatro unidades exclusivas são: UBS Onésimo Pinto (Jardim Centenário); UBS Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa); UBS José Machado de Souza (Santos Dumont); e UBS Geraldo Magela (Orlando Dantas).

Qualquer um que apresente sintomas como febre, tosse, coriza, e outros, ligados normalmente a resfriados ou gripes, devem procurar essas unidades, tanto para realizar o teste para a detecção da covid-19 quanto receber as orientações necessárias em relação ao isolamento social e cuidados de biossegurança.

O objetivo das unidades exclusivas é separar os usuários com um quadro que levante suspeita de contaminação pelo coronavírus, de forma a criar uma barreira e tentar frear a transmissão intra hospitalar.

“As unidades de referência são extremamente importantes para desafogar as urgências dos casos mais leves e orientações para o isolamento, uma vez que a demanda por atendimento é muito grande. Além disso, é importante também para fazer a separação entre os pacientes”, explica a assessora administrativa da Rede de Atenção Primária da Secretaria da Saúde de Aracaju, Flávia Rosas.

Com o crescimento exponencial do número de casos, a população precisa reafirmar o seu compromisso com a saúde pública, redobrando os cuidados e seguindo as orientações.

“Neste momento a gente pede um pouco de paciência às pessoas, porque o fluxo aumentou muito e não é um atendimento realizado de qualquer jeito, precisa ter uma anamnese, que o profissional passe a orientação e as pessoas entendam a importância do isolamento”, ressalta Flávia.

Usuários que não apresentam sintomas suspeitos de covid-19 e necessitam de atendimento na Atenção Primária, podem buscar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência.

Fonte e foto assessoria