Rafa Kalimann posa apaixonada ao lado de Daniel Caon: "Nosso dia". Influenciadora digital foi pedida em namoro pelo compositor em novembro do ano passado









22/03/21 - 21:08:33

Rafa Kalimann encantou os seguidores com nova série de cliques nas redes sociais. Na publicação, compartilhada nesta segunda-feira (22), ela posa apaixonada ao lado do namorado, o compositor Daniel Caon.

“Nosso dia. 22”, escreveu na legenda da publicação. O casal assumiu o namoro em novembro do ano passado. Na ocasião, o ex-Casa de Vidro surpreendeu os internautas com um pedido para lá de impressionante, com direito a jantar com flores, fogos de artifício e serenata.

“Em estado de choque. Ele fez uma música com nossa história, bem assim, de trás pra frente. Queria escrever as coisas mais lindas nessa legenda mas estou anestesiada”, comentou Rafa sobre o pedido.

Fonte/Foto: globo.com