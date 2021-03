SE NECESSÁRIO ESTADO PODE DECRETAR ATÉ LOOKDOWN









22/03/21 - 20:13:18

O governador Belivaldo Chagas (PSD), após nova decisão de medidas restritivas, declarou em entrevista a jornalistas que ninguém tenha dúvida de que o toque de recolher pode tomar dimensão maior, caso se mantenha o crescimento diário da ocupação de óbitos e óbitos.

Segundo avaliação feita pelo Comitê/Técnico Científico, o número de mortes vai chegar a 38 por dia, até 31 de março, em razão do crescimento de pessoas afetadas e mortas. Se isso continuar, Belivaldo disse que fará uma convocação extraordinária do Comitê, para adotar medidas mais duras.

Sobre o movimento de Governadores do Nordeste sobre a decretação do lockdown, o governador explicou que “cada caso é um caso, cada Estado um Estado”, mas que não haja dúvida: “medidas mais duras serão adotadas, e se for necessário decretará o lockdown”.

Belivaldo Chagas disse ainda, se referindo a um aumento das restrições, que houve a ampliação de mais 220 leitos de UTI: “ocorre que está acontecendo falta de kit entubação no Brasil, o que atingirá Sergipe, além da falta de profissionais da saúde, o que complicas o atendimento nos hospitais”. Com o toque de recolher nos finais de semana o número de traumas no Hospital João Alves foi reduzido, o que ajuda no atendimento do pessoal acometido pelo vírus.

O governador Belivaldo Chagas explicou que o Estado adquiriu 40o mil dose, ao valor total de R$ 24 milhões: “graças a Deus o Estado teve dinheiro para pagar, por conta de todo o sacrifício que temos feito ao longo do tempo, mas todas essas vacinas não virão diretamente para Sergipe, porque vão para o Ministério da Saúde, que faz a distribuição”.

Belivaldo diz que gostaria de comprar muito mais, o que não significa que a compra venha direto para Sergipe: “quero todos os brasileiros vacinados, mas gostaria que as doses compradas por Sergipe viessem para os sergipanos”. Belivaldo faz uma mensagem, em tom de apelo, à população: “fiquem em casa, obedeçam as medidas de prevenção, para proteger a si mesmo e a quem você ama”. E pediu que a população denuncia festas clandestinas e o que mais considerar fora das medidas”.