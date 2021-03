SISTEMA PRISIONAL DE SERGIPE SUSPENDE VISITAS A PARTIR DESTA SEGUNDA-FEIRA









22/03/21 - 07:27:43

A partir desta segunda-feira (20), estão suspensos todos os tipos de visitas às unidades prisionais do estado.

A suspensão das visitas é decorrente do aumento expressivo de casos da Covid-19 em todo o país A Secretaria da Justiça, do Trabalho e da Defesa do Consumidor (Sejuc) deliberou, por meio do Comitê da Covid-19, a retomada à fase vermelha do Plano de Contingência do sistema penitenciário de Sergipe.

O objetivo é garantir a saúde dos servidores, internos e familiares diante do aumento de casos do coronavírus. A Sejuc também está adotando medidas sanitárias como a higienização dos espaços e dos veículos, além da distribuição de máscaras e de álcool em gel. A secretaria também está reforçando a importância dos cuidados contra a Covid-19 diante do aumento expressivo de casos do coronavírus em todo o país.