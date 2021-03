Vereador Anderson de Tuca pede segurança no Bairro Porto D’antas









22/03/21 - 09:19:09

O vereador Anderson de Tuca (PDT) esteve no Bairro Porto D’antas, no Centro Recreativo Porto D’antas, a pedido dos moradores do local. “O lugar é muito bonito, ótimo para a população praticar atividades físicas e até ter momentos de lazer. Só tenho a dar os parabéns para a Emsurb, pela limpeza impecável do local”, diz.

O apelo da população é por causa da segurança do local, alguns depoimentos mostraram medo e insegurança ao usufruir dos benefícios do Centro. “Encaminhamos essa solicitação à Polícia Militar e à Guarda Municipal, para que seja feita uma ronda mais extensiva, porque várias pessoas já relataram que foram roubadas e furtadas no local”, declara o vereador.

Da assessoria