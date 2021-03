Volta às aulas remotas do curso Pré-Universitário acontece nesta segunda-feira









22/03/21 - 14:22:46

A programação de videoaulas ao vivo já está disponível

Começam nesta segunda-feira, 22, as aulas do curso Pré-Universitário da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Preuni Seduc), de forma remota, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube Educação Sergipe e TV Estude em Casa (canal 4.2). Ao todo, 5.445 alunos voltam às aulas em 44 polos. O retorno presencial, que ocorrerá por meio da metodologia de ensino híbrido, está programado para o dia 5 de abril. Os encontros terão três horas de duração, com início a partir das 19h, estendendo-se até às 22h.

A programação de vídeoaulas já está disponível: nesta segunda, 22, ocorre a revisão de Química, Educação Física e Sociologia; terça, 23, História, Biologia e Espanhol; quarta, 24, Física Literatura e Inglês; quinta, 25, Português, Redação e Arte; e na sexta, a semana será encerrada com Filosofia, Matemática e Geografia. Os sábados serão reservados para as reprises das videoaulas, que também serão veiculadas no YouTube e na TV Estude em Casa (canal 4.2).

De acordo com o coordenador pedagógico do Preuni, professor Vlademir Santos Silva, a intenção é que os objetos de conhecimento abordados nas aulas remotas sejam ministrados nas mesmas semanas da programação nos polos, assim, quando for autorizado o início das atividades presenciais. “Isso nos permitirá implantar um sistema híbrido de ensino, alternando os estudantes matriculados no programa semana a semana entre grupo presencial e grupo remoto”, disse.

“Nessa primeira semana, de 22 a 26 de março, faremos um levantamento de todos os componentes curriculares na perspectiva do Exame Nacional do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Nas semanas seguintes seguiremos os conteúdos programáticos de nossos cadernos didáticos, todos eles disponíveis em arquivo digital no portal Estude em Casa. Dentro do programado os componentes se repetirão semanalmente nos mesmos dias e horários, facilitando o planejamento da rotina de estudos de todo e qualquer estudante interessado”, completou Vlademir.

Lista de aprovados e matrícula

A Seduc já divulgou a lista dos candidatos classificados em sorteio público. O processo foi realizado e auditado pela empresa de soluções tecnológicas SWAPI, a mesma que faz o sorteio do programa “Minha Casa, Minha Vida”. Confira os aprovados no link:

https://bit.ly/3f0b8v3

Os candidatos classificados deverão realizar sua matrícula apenas após a liberação governamental e sanitária para as aulas presenciais, previstas até o momento para o dia 05 de abril pela Resolução nº 12 de 11 de março de 2021. Os coordenadores de polo farão contato por telefone convocando os grupos a se apresentarem no período, local e horário específico.

O candidato deve entregar uma fotografia 3×4 recente, bem como as fotocópias legíveis dos seguintes documentos: carteira de identidade (RG), CPF, comprovante de residência, declaração emitida pela unidade de ensino comprovando a matrícula na 3ª série do Ensino Médio no ano corrente ou documento (certificado ou declaração) atestando que o candidato concluiu o Ensino Médio na Rede Pública ou, ainda, documento de conclusão do Ensino Fundamental e comprovante de inscrição no Encceja Ensino Médio 2021.

Os candidatos cujo ano letivo precedente ao ano corrente não tenham se encerrado deverão apresentar declaração atestando que estão regularmente matriculados na Rede Pública e aptos a cursar a 3ª Série do Ensino Médio regular ou EJAEM no ano de 2021. Caso haja sobra de vagas após o término do prazo de matrículas, haverá convocação da lista de excedentes. O início das aulas do Curso Pré-universitário está previsto para o dia 22 de março de forma remota pela TV Estude em Casa, canal 4.2, e por este canal do YouTube Educação Sergipe. Acesso livre a todos.

Assessoria de Comunicação da SEDUC