BARES E RESTAURANTES PODEM FUNCIONAR POR DELIVERY DURANTE TOQUE DE RECOLHER









23/03/21 - 16:20:10

No fim de semana, fora do horário do toque de recolher, estabelecimentos podem funcionar, também, com serviços de retirada (take away)

De acordo com a Resolução nº 14, de 22 de março, bares, restaurantes e estabelecimentos semelhantes podem funcionar apenas por meio dos serviços de entrega em domicílio (delivery) durante o toque de recolher em Sergipe, que vai, de segunda a quinta-feira, das 20h até as 5h do dia posterior e, na sexta, sábado e domingo, das 18h até as 5h do dia posterior.

A Resolução esclarece, ainda, que, com exceção do período do toque de recolher, os serviços de retirada (take away) de bares, restaurantes e estabelecimentos similares podem funcionar durante o fim de semana (sábado e domingo) dos dias 27 e 28 de março.

ASN