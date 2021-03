Dia da Água: Governo do Estado amplia acesso à água para comunidades rurais









23/03/21 - 06:45:10

Entre recursos próprios e captados pela Seagri e Cohidro, investimentos para 2021 ultrapassam R$ 7,8 milhões

Este Dia Mundial da Água, 22 de março, é de celebração. A Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) firmou cooperação com a Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (Cohidro) para a aplicação de R$ 7,8 milhões na construção de sistemas de abastecimento de água a partir de poços tubulares em municípios sergipanos. Com recursos estaduais, federais e internacionais, a Cohidro irá cuidar da perfuração e instalação de novos poços e, juntamente com a Seagri, busca recursos de emendas parlamentares para continuar a investir na revitalização da irrigação pública ofertada pelo Governo de Sergipe nos seis perímetros irrigados que administra, fornecendo a água que torna agricultáveis 3.415 hectares de terra, em benefício de 13,8 mil pessoas no campo.

“Já revitalizamos a estrutura civil de três estações de bombeamento [EBs] e estamos partindo para a quarta obra, no Perímetro Irrigado Califórnia, em Canindé; e duas no Perímetro Irrigado Piauí, em Lagarto. Em todas, o que conta é a melhoria na condição de trabalho e o aumento da garantia da prestação contínua do serviço de fornecimento de água ao produtor irrigante, aumentando o rendimento e a vida útil de equipamentos e instalações”, afirma o diretor-presidente da Cohidro, Paulo Sobral. Segundo ele, o agricultor beneficiado pela irrigação do Governo do Estado tem contribuindo para as obras nos perímetros, através do pagamento da tarifa d’água, que é revertida em melhorias. “Buscamos agora um incremento em recursos para recuperar, por exemplo, os nossos canais de irrigação e fazer a troca de motores elétricos e bombas, muitos em operação há mais de 30 anos”, conta.

O secretário de Estado da Agricultura, André Bomfim, destacou que, em 2021, a prioridade da SEAGRI serão os investimentos em segurança hídrica. “Nos últimos meses, conseguimos assegurar recursos e firmamos parcerias importantes com a Cohidro no intuito de minimizar os efeitos da escassez de água nas comunidades rurais, tanto para fins de abastecimento humano quanto para as ações produtivas, possibilitando sistemas de irrigação que fomentarão a renda das famílias, a exemplo das ações via Projeto Dom Távora”. André afirma, ainda que, para além dos sistemas de irrigação, alguma áreas já foram visitadas para elaboração de projetos de construção de grandes barragens. “É o caso, por exemplo, de Santa Rosa do Ermírio, com grande potencial para fortalecer a cadeia produtiva do leite naquela região”, indica.

No projeto Dom Távora, fruto de acordo internacional firmado entre o Governo de Sergipe e o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), são investidos R$ 351 mil para implantar cinco sistemas simplificados de abastecimento de água em Carira, Poço Verde e Tobias Barreto. Nestes dois últimos, já foi iniciada a perfuração dos poços. Em breve, também terá início a segunda edição do Programa Água para Todos: outra cooperação entre a Seagri e a Cohidro para, com recursos federais na ordem de R$ 2,5 milhões, implantar 20 sistemas de abastecimento em benefício de mais de 3 mil pessoas em povoados de Ilha das Flores, Neópolis, Poço Verde, Riachão do Dantas, Itaporanga D’ajuda, Riachuelo, Santo Amaro das Brotas, São Cristóvão, Japaratuba, Santa Rosa de Lima, Aquidabã, Cristinápolis, Estância, Indiaroba e Umbaúba.

O secretário da Agricultura destacou, ainda, que conseguiu renovar parcerias para a continuidade de programas federais de segurança hídrica. “Já garantimos continuidade, em 2021, das parcerias com o Governo Federal para execução além do Água Para Todos, do programa Água Doce, que até dezembro do ano passado estava sob gestão da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (SEDURBS) e, agora, está sob a coordenação estadual da SEAGRI. Pelo Água Doce temos um saldo financeiro de R$ 2.51 milhões que serão investidos na manutenção dos 29 sistemas de dessalinização já implantados, em nove municípios, e construção de mais cinco sistemas”, anuncia André Bomfim.

Foto: Fernando Augusto