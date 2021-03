FÁBIO HENRIQUE APRESENTA EMENDA PARA AUMENTAR O AUXÍLIO EMERGENCIAL









23/03/21 - 11:27:50

A Medida Provisória 1.039, de 18 de março de 2021, recria o Auxílio Emergencial no valor de R$ 150,00. Por ser um valor baixo, que não supre as necessidades dos brasileiros, o deputado federal Fábio Henrique (PDT/SE) apresentou a emenda modificativa 246/2021 que amplia o benefício para R$ 600,00, e que deve durar por mais seis meses.

Fábio Henrique utilizou os moldes do Auxílio Emergencial de 2020. “Os valores e os prazos propostos inicialmente não são suficientes para uma família que está socialmente desprotegida, em consequência da Pandemia. As pessoas estão impossibilitadas de garantir o seu sustento, estão acontecendo muitas demissões, e os brasileiros não podem ser abandonados”, detalhou o deputado sergipano.

A emenda apresentada por Fábio Henrique altera o primeiro artigo, instituindo seis parcelas mensais, a partir da data de publicação, no valor de 600,00 para os trabalhadores beneficiários do Auxílio Emergencial. Já no segundo artigo, destaca que a mulher provedora de família monoparental será o valor mensal de R$ 1,200,00.

