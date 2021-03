FÁBIO MITIDIERI DESTINA RECURSOS PARA COMPRA DE VACINAS PARA SERGIPE









23/03/21 - 05:31:14

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD/SE) destinará R$ 9 milhões ao estado de Sergipe para aquisição de vacinas contra a Covid-19. O parlamentar acredita que a única solução para encerrar a pandemia é através da vacinação em massa, onde salvará vidas e a economia.

A medida adotada por Fábio Mitidieri vem de encontro com o pedido do governador Belivaldo Chagas que precisa de dois milhões de doses a um custo total de R$120 milhões. A expectativa de Mitidieri é que os demais parlamentares sigam os seus passos para colocar um ponto final nessa doença que não para de fazer vítimas fatais e aumenta o risco de vida a cada hora, a cada dia.

“Não existe nada mais importante do que salvar vidas nesse momento. A minha parte eu estou fazendo. Ninguém fica feliz em anunciar medidas restritivas onde há um impacto econômico na vida das pessoas. A melhor forma de salvar a economia é vencer a doença com a colaboração de todos e o meu apelo é que a bancada sergipana possa levantar R$100 milhões para o governo do estado adquirir essas vacinas”, afirmou o deputado federal.

Sergipe vacinou pouco mais de 143 mil pessoas com a primeira dose e aproximadamente 35 mil com a segunda. O ritmo de vacinação é longe do ideal e sem o suporte adequado do governo federal, o governador Belivaldo Chagas tem feito um bom trabalho abrindo em menos de 15 dias 48 novos leitos públicos de UTI exclusivos para a Covid-19 chegando a um total de 220, um número recorde na história de Sergipe.

“O governador Belivaldo Chagas está fazendo o que pode. Mas essas novas variantes da Covid-19 são extremamente agressivas. O PIB do Brasil já encolheu mais de 4%, as UTIs estão cheias. Se toda a bancada fizesse o mesmo, podemos destinar ao povo sergipano R$ 100 milhões para compra de vacinas. Quantas vidas não estaremos salvando?”, ressaltou o parlamentar.

Fonte e foto assessoria