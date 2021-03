FROTA DE ÔNIBUS ESTÁ EM TOTAL OPERAÇÃO, MAS PRECISA DESCENTRALIZAR HORÁRIOS









23/03/21 - 11:39:39

Todos os ônibus da frota operacional do transporte público coletivo estão circulando nas ruas de Aracaju e da Região Metropolitana, assim como, todas as medidas de prevenção e incentivo aos passageiros quanto aos cuidados continuam sendo cumpridas, conforme orientação dos Órgãos Gestores.

No entanto, não adianta disponibilizar 100% da operação, para uma demanda que apresenta queda de 45% do número de usuários e se não houver uma ampliação do horário de pico, como por exemplo, escalonamento do início das atividades dos setores produtivos para diminuir o movimento em um serviço que é de característica de concentração da massa.

O sistema de transporte é responsável pelo deslocamento diário de 75% da população das cidades e desse total a maioria se desloca em horário de pico. O setor encontra-se beirando o risco de colapso, a cada momento agravado pela distorção entre a oferta e a demanda de passageiros, permanecer nessa disparidade traz preocupação quanto ao comprometimento dos demais serviços essenciais.

Setransp