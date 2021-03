Iran Barbosa solicita mais prazo para inscrição no concurso do Banese









23/03/21 - 16:38:48

Na sessão mista desta terça-feira, 23, da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o deputado Iran Barbosa, do PT, fez uma apelo ao governador Belivaldo Chagas e ao presidente do Banco do Estado de Sergipe (Banese), Helom Oliveira da Silva, para que sejam prorrogadas as inscrições do concurso público aberto pela instituição bancária sergipana para o preenchimento de 45 vagas, e cujo prazo se encerrou na segunda-feira (22).

“Esse concurso é necessário e conta com o meu apoio. Desde 2011 que o banco não realiza um concurso. Pelo prazo do edital, praticamente foram três semanas apenas para as inscrições, e essas três semanas correram dentro de um período extremamente complicado, devido à pandemia, onde houve muitas dificuldades para as pessoas transitarem e providenciarem a documentação para garantirem a sua inscrição”, lembrou o petista.

Iran relatou que tem acompanhado um movimento, especialmente de jovens, pedindo que o governo avalie a possibilidade de prorrogar por um tempo a mais as inscrições para o concurso do Banese, que se deu entre 26 de fevereiro e 22 de março deste ano.

“E este é também o meu apelo. Peço que o governo e o banco prorroguem o prazo de inscrição para o certame. Evidente que essa é uma avaliação que deverá ser feita pela direção do banco, tendo em vista que implica em alterações no edital, além da análise junto à entidade organizadora do concurso; mas estou reverberando aqui na Casa pedidos que me chegaram, especialmente de jovens que tiveram dificuldades para realizar a inscrição e que veem neste concurso uma oportunidade de emprego, com perspectivas para o futuro”, explicou Iran Barbosa.

Por George W. Silva