Laranjeiras incentiva o Busca Ativa com a campanha Matrícula Premiada









23/03/21 - 16:03:18

A Prefeitura de Laranjeiras inicia na próxima segunda-feira, 29, o ano letivo de 2021, mas, por conta da pandemia, as aulas da rede municipal serão de forma remota. Para os estudantes que não tiverem acesso à internet, as escolas estão organizando atividades impressas e entregas do Livro Didático, conforme calendário estabelecido por cada unidade de ensino. Os alunos também poderão assistir aulas através da TV pelo canal 4.2 (Canal Estude em Casa SE).

Desde o início da gestão, os profissionais de Educação estão engajados na campanha ‘Busca Ativa Escolar/Matrícula Premiada’, tendo em vista que criança e adolescente não podem ficar fora da escola. Portanto, as equipes vão de porta em porta conhecer a realidade de cada estudante e os seus respectivos familiares. Através dessa atividade é possível elevar o número de matrículas na rede municipal.

Além de realizar a busca ativa, a Prefeitura também está realizando a campanha ‘Matrícula Premiada’, que deve realizar a primeira etapa de sorteio de prêmios em abril, com transmissão ao vivo pelas redes sociais oficiais da gestão municipal (Facebook e Instagram – @preflaranjeiras). Entre os prêmio a serem sorteados estão bicicletas, notebooks e cestas básicas.

A diretora interina do Departamento Pedagógico da SEMED reforça a importância de realizar a matrícula. “Se você ainda não realizou a matrícula para este ano letivo, o prazo se encerra nesta quinta-feira, 25. Procure a escola mais próxima, no horário das 7h às 13h. Além de estudar em escolas de boa qualidade, os estudantes ganham prêmios. Contudo, os alunos só têm a ganhar”, disse, Josefa Pereira.

ASCOM PML.