MARIA MENDONÇA DEFENDE MOÇÃO DE APELO PARA SOCORRER A HEMODIALISE









23/03/21 - 17:50:53

A deputada estadual Maria Mendonça (PSDB) participou da sessão remota da Assembleia Legislativa, na manhã dessa terça-feira (23), para defender que o Poder como um todo se una e encaminhe uma Moção de Apelo ao governo federal, através do Ministério da Saúde, alertando sobre a necessidade emergencial de atualização na tabela SUS sob o risco de o setor de hemodiálise, no Brasil e em Sergipe, entrar em colapso num intervalo de até seis meses.

Maria Mendonça explicou que as 820 unidades de diálise abertas no País, atualmente, pelo menos 710 são privadas, mas prestam serviço ao SUS e são responsáveis pela maioria dos atendimentos dos pacientes. Ela argumentou ainda que as unidades recebem da Saúde por procedimento realizado, mas que a tabela do SUS teve seu último reajuste em 2017. “Estamos diante de um colapso neste setor para daqui a alguns meses, uma crise que ficou insuportável nessa pandemia”.

A deputada explicou que entrou em contato com o nefrologista sergipano Roberto Nogueira, que é dono de clínica de hemodiálise no Estado, e ele externou sua preocupação. “A situação é muito grave. Já diminuíram funcionários, atrasos com fornecedores e com o pessoal, houve redução de serviços e alguns insumos aumentaram 500% com a alta do dólar. As clínicas se sustentam pela misericórdia e a tabela SUS está muito defasada. Eles só suportam mais uns seis meses”.

Diante do cenário relatado, Maria Mendonça sugeriu que todos os deputados se somem com uma Moção de Apelo ao Ministério da Saúde e sugeriu que a deputada Goretti Reis (PSD), que está compondo quadros representativos na UNALE (União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais), possa interceder junto ao governo federal. “A gente precisa que os colegas deputados e a UNALE abracem esta causa, que é de todos”.

“O setor de Nefrologia já encaminhou essa preocupação e estamos preocupados com a possibilidade de pessoas morrem sem atendimento, enquanto esse impasse não for resolvido. Precisamos trabalhar para aumentar, de imediato, essa tabela SUS, para que esses serviços não sejam prejudicados, suspensos ou encerrados”, defendeu a deputada. O presidente da Alese, o também deputado Luciano Bispo (MDB) não apenas se comprometeu em noticiar Goretti Reis, como também garantiu que assinará a Moção de Apelo junto com os demais colegas.

Por Habacuque Villacorte