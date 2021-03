MEGA-SENA ACUMULADA PODE PAGAR R$ 22 MILHÕES NESTA QUARTA-FEIRA, DIA 24









23/03/21 - 10:05:50

Valor do prêmio aplicado na Poupança da CAIXA rende cerca de R$ 35 mil por mês já pela nova correção

O concurso 2.355 da Mega-Sena pode pagar R$ 22 milhões nesta quarta-feira (24/03). O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP).

Caso apenas um apostador leve o prêmio principal estimado em R$ 22 milhões e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá cerca de R$ 35 mil de rendimento no primeiro mês, já considerando a alta da nova taxa básica de juros da economia, a Selic, alterada na última semana.

As apostas para o concurso 2.355 desta quarta-feira podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas, pelo Portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e pelo app Loterias CAIXA, disponível para as plataformas iOS e Android.

Por se tratar de um concurso com final 5, o prêmio recebe ainda um adicional, conforme regra da modalidade. Saiba mais sobre os concursos de final 0 e 5 em: https://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/24414/2021-contara-com-oito-semanas-especiais-de-sorteios-extras-da-mega-sena.