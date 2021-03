Ocupação em leitos privados de UTI em SE ultrapassa 118%









23/03/21 - 09:30:21

Os leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19 na rede particular estão com ocupação de 118,3%.

De acordo com dados atualizados da Secretaria Estadual de Saúde (SES), cinco hospitais públicos já atingiram lotação máxima dos leitos de UTI e que são Hospital da Polícia Militar, Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, Hospital São José, Hospital Renascença (leitos SUS) e Hospital Universitário da UFS.

Em enfermarias privadas, são 219 leitos e 216 internações. A taxa é de 99% de ocupação.

O crescimento das internações está sendo observado em todo o estado nas últimas cinco semanas, segundo o superintendente especial de Planejamento do Estado, Marcel Resende.

O boletim da SES também mostra o impacto na taxa geral de ocupação de todos os leitos públicos de UTI do estado. Dos atuais 220 leitos disponíveis na rede pública para o tratamento da doença, 186 estão em uso, o que corresponde uma taxa de ocupação de 84,5%.