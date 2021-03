PC deflagra operação Cash Delivery e prende três por roubos a Pontos Banese em Itabaiana









23/03/21 - 14:09:36

Em operação deflagrada pela Delegacia Regional de Itabaiana na manhã desta terça-feira (23), três pessoas foram presas. Na ação policial, foram presos Leonardo dos Santos Lima, Marlon Vinicius Santos Freitas e Douglas Sacramento Silva, suspeitos da prática dos roubos ocorridos nos dias 25 de janeiro e 8 de fevereiro, todos praticados contra Pontos Banese.

De acordo com as investigações, coordenadas pelo delegado Elder Sanches, os suspeitos Leonardo e Marlon, ambos egressos do sistema prisional, foram flagrados pelas câmeras de vigilância. Eles agiam contra as vítimas. Em posse de uma motocicleta de cor preta, eles faziam a investida criminosa quando as vítimas saiam para fazer o depósito do dinheiro no posto bancário.

Douglas, também flagrado nas câmeras, tinha a função de observar as vítimas e passar informações para a dupla que aguardava em uma motocicleta. Os suspeitos já encontram-se à disposição da Justiça. A Divisão de Roubos e Furtos, da Delegacia Regional de Itabaiana, tem trabalhado intensamente para coibir a prática de roubos na cidade, e só no mês de março já contabiliza 10 prisões feitas pela divisão.

Com informações da SSP