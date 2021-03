POLÍCIA CIVIL PRENDE MULHER SUSPEITA DE FURTO E ESTELIONATO NO SIQUEIRA









23/03/21 - 15:37:34

Policiais civis da 8ª Delegacia Metropolitana (8ª DM) e da Delegacia de Repressão a Crimes Rurais (DRCR) deram cumprimento ao mandado de prisão de Jucimeia Andrade Santos, conhecida como “Baiana”. A decisão judicial é decorrente da prática de furto e estelionato. A detenção ocorreu na manhã desta terça-feira, 23.

De acordo com a delegada Mariana Amorim, titular da 8ª DM, a suspeita fez um boletim de ocorrência on-line por roubo de um aparelho celular. Na verificação do registro, a Polícia Civil identificou a existência de um mandado de prisão em aberto contra ela. A suspeita foi presa no bairro Siqueira Campos, em Aracaju.

Ela foi encaminhada à 2ª Delegacia Metropolitana (2ª DM), onde encontra-se à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso. Informações e denúncias sobre suspeitos de ações criminosas também podem ser repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181).

Fonte e foto SSP