Projetos de extensão lançam novos produtos na área de comunicação

23/03/21 - 05:04:45

Seguindo uma tendência de mercado, projetos de extensão da Universidade Tiradentes lançam, na área de comunicação, novos produtos. Por conta da pandemia, os programas produzidos por estudantes dos cursos de Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Design Gráfico ganharam novas versões.

“Com a pandemia, decidimos unir todos os projetos”, informa a Profa. Ms. Valéria Bonini, coordenadora geral dos projetos de extensão, também na coordenação pedagógica dos cursos de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda e Jornalismo Bacharelado e do CCS.

O Notícias em 10, com uma proposta de um programa diário de dez minutos, veiculado de segunda a sexta no circuito interno, ganhou a versão podcast. O Unitcast agora está com veiculação diária na página do curso de Comunicação Social, no Facebook (www.facebook.com/comunicacaosocialunit) e Instagram (@comunicacaosocialunit). Aproximadamente 40 podcast foram produzidos em séries jornalísticas.

O acadêmico do 7º período de jornalismo, Lucas Sá, que participa do projeto há sete meses conta o quanto a rotina de produção tem contribuído com a sua formação.

“A monitoria tem impactado de uma maneira muito positiva o meu aprendizado e me dando a oportunidade de ser um profissional cada vez melhor”, comenta.

De acordo com a professora doutora Juliana Almeida, membro do Comitê Gestor, essa experiência rendeu prêmios. “Já contamos com 11 prêmios, desde 2013, entre eles o nacional da CBN, do BNB, do prêmio do Ministério Público do Trabalho, SETRANSP e outro do mercado de seguros. É gratificante ver os alunos sendo premiados e perceber esse reconhecimento ainda na academia”, comemora.

Unit Notícias, telejornal exibido na TV Atalaia, na hora do almoço, teve algumas reprises, mas os alunos continuaram em orientação como coordenador vocal, Prof. Me. Thadeu Acciari, fonoaudiólogo e docente do curso de Jornalismo na disciplina Comunicação e Expressão Oral. “Os acompanhamentos fonoterápicos foram realizados de forma remota. Estes atendimentos acolheram não só os alunos envolvidos no projeto Unit Notícias, mas também os da Agência Prática e Notícias em 10”.

Da integração dos projetos surgiu o Comunicário, um jornal semanal produzido para o por estudantes de jornalismo, com projeto gráfico dos alunos de publicidade na Agência Prática onde, desde setembro de 2019, Cecília Ramos, que conclui o curso de Publicidade e Propaganda neste primeiro semestre, desenvolve trabalhos nas áreas de audiovisual e direção de arte.

“A agência da Unit é uma oportunidade incrível pois conseguimos ter experiências em diversas áreas, trabalhando com organizações não governamentais e diferentes setores da universidade. Além disso, por meio da agência nós construímos uma rede enorme de contatos, conhecendo pessoas de diferentes períodos do curso que jamais conheceríamos sem esse trabalho”.

De acordo com o Prof. Me. Caio Alcântara, que também integra o Comitê gestor, houve ainda um maior envolvimento da Agência Prática com a comunidade externa. “Em 2020, além de finalizar projetos que já estavam em curso como o “Olha a Tototó” (produção de identidade visual para um grupo de condutores de embarcações), a Agência Prática desenvolveu marcas e manual de utilização de redes sociais (linguagem e produção de imagens) para comerciantes de artesanatos locais”, cita.

“Em 2021, prevemos um ano de muita produção, de início ainda considerando as particularidades contextuais da pandemia. Já retomamos os nossos produtos depois do período de férias dos estudantes (Comunicário, #FalaLogo, entre outros) e demos continuidade à produção que tinha sido interrompida em decorrência do recesso, a exemplo dos materiais do curso de comunicação, produção em parceria com setores internos da instituição, gerenciamento de redes sociais, acompanhamento e avaliação do projeto”, completa.

