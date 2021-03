Sargento Byron: Vereador encaminha solicitação ao Ministério da Saúde









23/03/21 - 14:32:55

Durante a 19ª Sessão Ordinária da Câmara de Aracaju, realizada nesta terça-feira, 23, de maneira virtual, o vereador de Aracaju, Sgt. Byron Estrelas do Mar (Republicanos), falou sobre a solicitação feita ao Ministério da Saúde para que seja feita uma análise nos critérios de prioridades da vacinação contra a Covid-19 referentes aos trabalhadores de serviços essenciais, destacando os profissionais da Segurança Pública e da Assistência Social.

De acordo com o parlamentar, esses dois grupos são extremamente necessários diante de qualquer cenário de crise. “São trabalhadores que, nos piores momentos, sempre devem estar em suas respectivas funções. De um lado, profissionais que garantem a proteção dos cidadãos. Do outro, temos trabalhadores e trabalhadoras que atuam para acolher e garantir os direitos das pessoas que mais necessitam, o público mais vulnerável. Esses profissionais precisam ser imunizados”, opinou.

Ainda, segundo Byron, os profissionais também estão na linha de frente, expostos ao contágio e, consequentemente, podem figurar como transmissores do vírus. “Temos dois grupos que, em suas atividades, estão lidando com pessoas diversas e com contato direto. São inúmeros os casos de profissionais da Assistência que foram contaminados, assim como os agentes da Segurança. Esses homens e mulheres estão contraindo o vírus, levando para suas casas e, em alguns casos, até mesmo morrendo”, reforçou.

Por Pábulo Henrique, assessor de imprensa