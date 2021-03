SAÚDE PACTUA PRAZO PARA MUNICÍPIOS APLICAREM DOSES DE VACINAS RECEBIDAS









23/03/21 - 16:12:51

A secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, se reuniu virtualmente nesta segunda, 22, com gestores e representantes da saúde dos municípios sergipanos para fazer uma pactuação sobre a aplicação das vacinas contra a Covid-19. Durante a reunião, convocada de forma extraordinária, ficou acertado que, assim que os municípios recebam as doses referentes aos grupos prioritários, o processo de imunização seja feito em, no máximo, uma semana.

De acordo com a secretária, o processo de buscativa dos municípios em relação aos idosos, principalmente, deve ser aprimorado. “A reunião foi muito importante para tirar todas as dúvidas sobre a entrega das remessas dos imunizantes. O envio de vacinas é feito com base na estimativa de pessoas com 70 anos ou mais de cada município, mas o município que conseguir esgotar toda essa população pode avançar para faixas etárias mais jovens”, ressaltou a secretária.

Ficou acordado entre os gestores que, pelo menos, 95% dessas doses sejam aplicadas em uma semana. O diretor de Vigilância em Saúde, Marco Aurélio Góes destacou que a pouca disponibilidade de vacinas tem dificultado a regularidade da imunização em alguns municípios. “Como as vacinas têm chegado aos poucos, nem todo município consegue estabelecer uma rotina de distribuição imediata, principalmente, nas comunidades mais distantes que precisam ser visitadas todas as vezes que chegam novos lotes, mas todos os gestores se comprometeram a intensificar o processo”, disse.

Com relação à resistência de idosos em tomar o imunizante, o coordenador disse que são casos pontuais. “Na prática não tem sido um grande enfrentamento. Utilizando argumentos técnicos e o apoio da família, temos conseguido convencer da importância da imunização”, destacou Marco Aurélio.

Distribuição

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) iniciou na tarde desta terça, 23, a distribuição para os 75 municípios sergipanos da nova remessa de vacinas contra a Covid-19 que chegou a Sergipe no último sábado, finalizando a entrega na quarta, 24. Foram 35.600 doses da Coronavac, imunizante produzido pelo Instituto Butantan, e 21.750 da Oxford/AstraZeneca, fabricado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). As doses se destinam a imunização de idosos com 70 anos a mais.

Foto Flávia Pacheco