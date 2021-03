Socorro apresenta à Câmara de Vereadores PL para criação de bairros e delimitação de distritos









23/03/21 - 15:51:31

Ele é, atualmente, o único CEP do município de Nossa Senhora do Socorro. Essa condição dificulta, por exemplo, o serviço de postagem dos Correios e a identificação dos socorrenses. Para acabar com essas dificuldades, a Prefeitura de Socorro encaminhou, em 2019, à Câmara Municipal de Vereadores de Socorro um projeto de lei para a criação de bairros e delimitação dos distritos.

“Esse projeto da Prefeitura de Socorro visa, a curto prazo, resolver as dificuldades enfrentadas pelo serviço postal no município, justamente por termos apenas um CEP, melhorar nos serviços de e-commerce e de aplicativo”, detalhou o secretário de Planejamento, Hallison Sousa.

O projeto de lei dos bairros foi arquivado pela gestão anterior da Câmara e, neste ano, foi solicitado o desarquivamento pelo vereador Léo Rocha. “Nós tivemos ciência que o poder executivo já tinha enviado esse projeto à casa, que acabou sendo arquivado. Quando tive ciência, solicitamos o desarquivamento do projeto, justamente preocupado com o crescimento do município”, disse o vereador Léo Rocha.

Com a retomada das discussões, uma sessão ordinária foi realizada na manhã desta terça-feira, 23, na Câmara Municipal de Vereadores de Nossa Senhora do Socorro, onde secretário Halisson Sousa esteve apresentando, aos vereadores do mandato 2021/2024, detalhes sobre a lei de criação de bairros e delimitação dos distritos.

De acordo com o presidente da Câmara, Roberto Vagner, o Betinho, outras sessões serão realizadas para que o debate possa se ampliar, contribuindo para o aperfeiçoamento do projeto e na tomada de decisão dos vereadores. “Vamos dar continuidade aos debates para que esse projeto seja votado o mais rápido possível. É um projeto que, se aprovado, vai trazer muitas melhorias, principalmente para o serviço postal”, disse.

Presença

Estiverem presentes os secretários Júnior Trindade (Administração) e Renato Nogueira (Governo), além da procuradora geral do município, Vivianne Sobral.