Viver passa a ser uma opção

23/03/21 - 00:12:00

A situação está ficando muito difícil. A expansão do Covid-19 atormenta Sergipe, claro, mas o que amedronta é a falta de kit entubação no Brasil e de médicos suficientes para atender a demanda. Em São Paulo – exatamente por falta desses kits – os médicos terão que escolher qual o paciente que vai ou não para a UTI. Avaliando rapidamente como o Covid-19 avançou por todo o Brasil, chega-se à temível dedução que não vai demorar e será feito o sorteio de quem deve se salvar ou morrer. O cenário não é para brincadeiras e nem desafios à vida, é de tragédia sem perspectiva de que melhore até o final do ano.

O governador Belivaldo Chagas mostrou ontem que está tenso, durante entrevista que concedeu à imprensa, exatamente pelo crescimento do vírus em Sergipe, agora com as mortes mais frequentes e as dificuldades para atender a novos pacientes. Não se mostrou irritado, mas praticamente implorou para que incrédulos cumpram as restrições, façam suas partes e salvem vidas, inclusive de familiares mais próximos. Ontem, o comitê praticamente manteve o mesmo decreto do toque de recolher anterior, alterando apenas a antecipação do horário – das 20 para as 18 horas – nos finais de semana. Para o bem de todos, não custa cumprir.

Não há dúvida que é muito difícil segurar as pessoas em casa, principalmente nos finais de semana. Percebe-se sinais de medo em razão da evolução das mortes, mas não tanto quando se imagina que aglomerar familiares para uma churrascada não provoque riscos. O problema que a chance de contaminação é grande, seja qual for o parentesco, inclusive de pai, mãe e filhos. Aliás, desde que se anunciou a entrada do Covid em Sergipe, que muitos poucos acreditaram na sua letalidade e foram ás ruas com a certeza de que havia exagero nas medidas inicias. Percebe-se agora que o risco de contaminação era alto. Muito alto.

Tudo se alastrou pelo tom político que se deu a uma doença que vinha expondo facilidade em tirar vidas. As autoridades políticas se dividiram entre os que acreditam e lutam para combater o Covid, contra uma grande maioria que preferiu acompanhar a insanidade dos que trataram o vírus como se fosse uma gripezinha. Como há um crescimento quase incontrolável da Pandemia, está chegando a hora de um entendimento amplo em favor do povo, deixando de lado a visão equivocada de uma política que aposta na vida ou na morte para conquistar força e mandato.

Não dá mais para a sociedade ficar refém de uma visão equivocadas de políticos insensíveis a uma situação que beira à calamidade e aprofunda o caos. Não se pode manter um País em que viver seja ato de heroísmo, diante da mente perturbada e assassina de quem sinaliza bem para o corona.

Mutação rápida

Durante a entrevista que concedeu ontem à imprensa, O governador Belivaldo Chagas deixou claro que está muito preocupado com os números crescentes da pandemia em Sergipe.

*** Belivaldo chegou à conclusão que o vírus está tendo uma mutação rápida e em alguns países já estudam uma nova vacina para conter casos futuros.

Trabalho populariza

O governador Belivaldo Chagas (PSD) não para em seu trabalho no combate ao Covid. A sua popularidade deu um pulo bem mais ao alto, embora não esteja politizando essa ação para proteger a população da Covid.

*** Sobre isso há um reconhecimento de políticos aliados ou não e principalmente da população que sente mudança no combate à pandemia.

Repercute no futuro

Apesar de se perceber que não há qualquer intenção política nas ações do governador – na Capital s Interior – dá para sentir a sua consolidação política em todo o Estado.

*** Sábado, um conhecido avaliador da política sergipana disse com absoluta convicção: “ninguém será eleito governador em 2022 se não for indicado por Belivaldo”;

Edvaldo no combate

O nome do prefeito Edvaldo Nogueira também vem sendo citado pelo seu trabalho no combate à Covid-19 em Aracaju e por sua participação de atos, inclusive de vacinação.

*** Circula informação de que Edvaldo voltou a pensar em possível candidatura ao Governo do Estado, o que não é confirmado por ele e seus assessores.

Emenda para Vacinas

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) solicitou a destinação de R$ 9 milhões de sua emenda para compra de vacinas e propôs à bancada sergipana que abrace essa idéia.

*** – Juntos, podemos destinar R$ 100 milhões e ajudar o Governo na aquisição de dois milhões de doses da vacina. Nada é mais importante que salvar vidas!

Candidato a Federal

Heleno Silva (Republicanos) já não esconde que está em pré-campanha para deputado federal. É candidato confirmado e está em plena atividade.

*** Heleno trabalha intensamente, principalmente no sertão, mas articula-se bem com várias lideranças em regiões de todos os Estados.

Mesmo vacinada

Uma médica pediatra de Aracaju teve Covid-19 e quase foi entubada. Em seguida foi vacinada e depois da segunda dose da vacina voltou a ser contaminada pelo vírus.

*** Um dos seus colegas admitiu que o fato dela ter recebido a dose completa, a livrou da entubação. É preciso muito cuidado.

PSDB namora PT

O PSDB e o PT estão de namoro firme. O partido emitiu nota dizendo que estará sempre do lado da Democracia, custe o que custar.

*** Acrescentou que, do ponto de vista político-eleitoral, “temos uma visão de mundo muito distinta do Partido dos Trabalhadores (PT). Só radicais não dialogam”.

*** – Necessário ao Brasil, diálogo não é sinônimo de aliança política, concluiu.

Já ocorreu em Sergipe

Esse namoro e até “casamento” – também o divórcio – já chegou a ocorrer em Sergipe, na disputa eleitoral de 2010, quando o ex-governador Marcelo Déda (PT) se aliou com o bloco da direita.

*** Foi um entendimento que não terminou bem para a esquerda, em termos de ações participativas.

Silvio e Ciro

Silvio Santos (PT-SE) advertiu: “prestem atenção! Ciro Gomes é tão perverso e truculento quanto Bolsonaro”.

*** – Porém, ao contrário do miliciano, é muito inteligente e é aí que mora o perigo. Imaginem um Bolsonaro com inteligência? – pergunta.

*** – Depois não digam que não foram avisados.

Rogério em conversas

O senador Rogério Carvalho (PT) tem conversado sobre sucessão municipal e visita sempre lideranças políticas no Interior.

*** Rogério está certo de disputar o Governo do Estado, mas antes vai conversar com o governador Belivaldo Chagas. Quer manter a aliança unida.

Irmãos siameses

O ex-deputado federal Mendonça Prado diz que “planejando derrotar o atual presidente, próceres do PT e do PSDB iniciaram uma ação de aproximação das duas siglas”.

*** – Os partidos que se enfrentaram nos últimos tempos passando a impressão é que eram inconciliáveis, aos poucos se transformam para se tornarem irmãos siameses.

André e Marcos Pereira

O deputado Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos, conversa com o ex-deputado federal André Moura (PSC) nesta terça-feira, em Brasília.

*** Vão tomar um café e conversar política. A expectativa é sobre a resposta de André sobre um provável convite que Pereira fará para ele ingressar nos Republicanos.

*** Os ex-deputados federais Heleno Silva e Jony Marcos participam.

Nota do HRAM

O Hospital Amparo de Maria (HRAM), centenária Casa de Saúde localizada no município de Estância/SE, e considerada uma das mais importantes na estrutura e organização da rede hospitalar de Sergipe, vem à público, com absoluto compromisso com a verdade, prestar os devidos esclarecimentos sobre a notícia veiculada na manhã de ontem, sexta-feira, 19, na coluna do jornalista Diógenes Brayner, do Faxaju, conteúdo este que não reflete o real cenário sobre a implantação dos (40) novos leitos (sendo 20 de UTI e 20 de enfermaria) abertos no HRAM para tratamento exclusivo de pacientes infectados pela Covid-19.

As Unidades de Terapia Intensiva têm sido uma ferramenta de suma importância na recuperação de pacientes infectados pela Covid-19. Sabendo que existe uma população de risco, com maior propensão a necessidade de suporte ventilatório, se faz necessária a ampliação dos leitos já existentes, visando a manutenção destas vidas.

O Hospital Amparo de Maria tem feito com muita maestria a sua parte para enfrentar esse momento difícil. Nossas equipes estão capacitadas e prontas para dar a sua colaboração no meio dessa guerra. Não temos medo de enfrentar desafios, principalmente quando o assunto em questão é salvar vidas.

