Aracaju detém 58% das empresas ativas no Estado mas não é automatizado

Mais de 4 mil empresas foram abertas ano passado e mais da metade desse número concentra-se na capital sergipana. Em geral, Sergipe possui 57.495 mil empresas ativas, mas nenhuma prefeitura possui o processo de viabilidade de localização automatizado.

Entre os 75 municípios sergipanos, Aracaju lidera o ranking com maior concentração de empresas abertas no Estado. Só em 2020, a capital constituiu mais de 2 mil novos empreendimentos com saldo percentual de 58,85% no total. Os outros quatro municípios que completam o ranking são: Itabaiana (5%), Lagarto (4,47%), Nossa Senhora do Socorro (4,18%) e Estância (2,17%).

A desburocratização do registro empresarial, incentivada pelo Governo do Estado através da Junta Comercial de Sergipe (Jucese), gerou uma série de facilidades derivadas da integração ao Redesim (linkar) e ao Portal Agiliza. Além de integrar os órgãos de licenciamento num ambiente virtual e simplificado, a informatização dos processos dentro da Jucese impulsionou as suas atividades.

Hoje é possível abrir uma empresa por meio do deferimento automático em menos de 15 segundos. Só em janeiro deste ano, 172 empresas foram constituídas automaticamente. Neste momento, cada prefeitura tem sua própria resolução para lidar com os processos de abertura de empresa, mas com a automatização e integração ao Portal Agiliza, todos os trâmites seriam informatizados e integrados à Junta Comercial.

